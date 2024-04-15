Günstigste Discounter für Schnitzel, Currywurst und Spaghetti BologneseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.04.2024: Günstigste Discounter für Schnitzel, Currywurst und Spaghetti Bolognese
Folge vom 15.04.2024
Welcher ist der günstigste Discounter? Aldi, Lidl, Netto oder Penny? Sparfuchs Daniel Güldner macht den Kassenzettel-Check und möchte herausfinden, wo er für Schnitzel mit Bratkartoffeln, Currywurst mit Pommes und Spaghetti Bolognese am wenigsten zahlt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
