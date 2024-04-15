Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 15.04.2024
Abenteuer Leben täglich

41 Min.Folge vom 15.04.2024Ab 12

Welcher ist der günstigste Discounter? Aldi, Lidl, Netto oder Penny? Sparfuchs Daniel Güldner macht den Kassenzettel-Check und möchte herausfinden, wo er für Schnitzel mit Bratkartoffeln, Currywurst mit Pommes und Spaghetti Bolognese am wenigsten zahlt.

