Zehn Zutaten ohne Rezept: Mario Laabs stellt sich der HerausforderungJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.04.2024: Zehn Zutaten ohne Rezept: Mario Laabs stellt sich der Herausforderung
42 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 12
Profikoch Mario Laabs stellt sich der Challenge: zehn Zutaten ohne Rezept. Dieses Mal taucht er in eine asiatische Küche ein. Seine Challengestellerin Oanh gibt Mario ihre 10 liebsten Zutaten, die Mario allein einkaufen muss und danach verarbeitet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins