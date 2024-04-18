Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 18.04.2024
Folge vom 18.04.2024: Kulinarische Abenteuer: Märkte, Curry und tausendjährige Eier mit Chili

42 Min.Folge vom 18.04.2024Ab 12

Unsere Food-Expertin Felicitas Then ist auf kulinarischer Entdeckungstour! Diesmal checkt sie den Norden Thailands für uns aus. In Chiang Mai erkundet sie für uns die lokalen Märkte, probiert einheimisches Curry und kocht tausendjährige Eier mit Chili.

