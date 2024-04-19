Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 19.04.2024
43 Min.Folge vom 19.04.2024Ab 12

Turin, die Hauptstadt der norditalienischen Region Piemont, hat kulinarisch einiges zu bieten. Reporter Tobi und Italienerin Silvia suchen nach den Streetfood Hotspots in der Schockladenhauptstadt.

