Dirk Hoffmann in Miami: Lebenslust, Salsa und köstliche Speisen

Kabel Eins
Folge vom 15.02.2024
43 Min.
Ab 12

Dirk Hoffmann erkundet das spanischsprachige Miami, wo er von der Lebenslust und dem Temperament der Hispanics beeindruckt ist. Begleitet wird er von Mirko, die ihm Salsa beibringt und köstliche Speisen wie Tacos, Empanadas und Enchiladas zeigt. Themen unter anderem: Der Reparator - Kabeldefekte, Felis Foodcheck: Argentinische Pizza

