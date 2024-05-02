Das Quäntchen mehr Geschmack: Deutsche Imbiss HitsJetzt kostenlos streamen
Eine der besten Köchinnen Deutschlands Lilian Urban Schumann zeigt in der nächsten Episode von „Das Quäntchen mehr Geschmack“ wie sie 3 deutsche Klassiker von der Imbissbude mit einfachen Tricks veredelt. In ihrem Gourmet-Restaurant "La Boheme" in München zeigt sie wie Bulette, Brathähnchen und Currywurst in geil gehen. Jedem Gericht gibt sie das gewisse Quäntchen mehr Geschmack. Dabei ist die Zubereitung nach Lilis Rezept recht einfach und selbst für Hobbyköche leicht verständlich.
