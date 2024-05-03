Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Luxus-Strandhotels

Kabel Eins Folge vom 03.05.2024
Luxus-Strandhotels

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 03.05.2024: Luxus-Strandhotels

42 Min. Folge vom 03.05.2024

10.000 Klo-Rollen im Monat – das XXL- Strandhotel auf Gran Canaria. Der majestätische Palast erhebt sich auf fast 80.000 Quadratmetern. Für das richtige Strandfeeling hat Europas größtes Strandhotel 1.000 Kubikmeter echten Sand aufgeschüttet. Hier chillen 2.500 Hotelgäste gleichzeitig.

