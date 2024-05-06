Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.05.2024: Hot Dogs Weltweit
43 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12
Der Hot Dog - erfunden wurde er 1867 von einem deutschen Migranten in den USA. Von da ging‘s für das Wurstbrötchen im Erfolgszug einmal um die ganze Welt – und sogar auf andere Planeten. Jede Nation hat dabei seine ganz eigenen Variationen des Wurstbrötchens hervorgebracht. Abenteuer Leben verkostet Hot Dogs weltweit.
