Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.05.2024: Campinggadgets im Test 2024
43 Min.Folge vom 08.05.2024Ab 12
Über 40 Millionen Übernachtungen auf Campingplätzen wurden letztes Jahr in Deutschland gezählt. Camping wird immer mehr zum Trend, doch schrecken die Entbehrungen manche Urlauber auch ab. Michelle und Lea testen 7 Gadgets, die den Alltag auf dem Campingplatz erleichtern sollen. Welche der Gadgets helfen tatsächlich den Urlaub angenehmer zu gestalten und welche sind überflüssig? Wir machen den Test.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
