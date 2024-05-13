Was sind die neuesten Trends der Kaffeewelt?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.05.2024: Was sind die neuesten Trends der Kaffeewelt?
43 Min.Folge vom 13.05.2024Ab 12
Avocado im Kaffee? Eiskaffee mit Orange? Und wie schmeckt ein Kaffee Cocktail? Barista Mergim Muja und Kaffeeliebhaberin Nadine Etzel testen ausgefallene Kaffeekreationen. Von “Neuer Lieblings-Sommerdrink” bis hin zu "Bitte nicht!” ist alles dabei.
