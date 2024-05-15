Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Was, Wozu, Warum? Gadget raten mit Fine und Kimmo

Kabel EinsFolge vom 15.05.2024
Was, Wozu, Warum? Gadget raten mit Fine und Kimmo

Was, Wozu, Warum? Gadget raten mit Fine und Kimmo Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 15.05.2024: Was, Wozu, Warum? Gadget raten mit Fine und Kimmo

43 Min.Folge vom 15.05.2024Ab 12

Wenn Sie Reinigungsknete auch nicht von Schokolade unterscheiden können, dann geht's Ihnen wie den beiden Abenteuer Leben-Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann. Die beiden bekommen mal wieder diverse Gadgets in die Finger, von denen sie aber nicht mal wissen, was sie eigentlich sind. Also heißt es: Raten, testen, bewerten. Und das ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch durchaus informativ. Raten Sie doch mit: Bei Abenteuer Leben täglich, ab 16.55 Uhr auf Kabel Eins.

Alle verfügbaren Folgen