Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.05.2024: Food-Trip mit Achim und Kim durch London
42 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 12
Für Chefkoch Achim und Food-Influencerin Kim geht es auf eine Gaumen-Achterbahn nach London: Zum Brunchen gibt’s in einem italienischen Restaurant das wohl beste englische Frühstück der Stadt. Auf der Themse mieten Kim und Achim ein BBQ-Boot. Und am Abend landen die Zwei in einem Gefängnis. Auf ihrem rasanten Trip durch London entdecken unsere Food-Experten jede Menge Leckereien, die sie bisher nicht kannten. Welche London-Happen sind wirklich lecker? Kim und Achim haben die Antwort.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© Kabel Eins