Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Auf ins Abenteuer: Entdecken Sie die Schönheit der Sächsischen Schweiz

Kabel EinsFolge vom 13.03.2024
Auf ins Abenteuer: Entdecken Sie die Schönheit der Sächsischen Schweiz

Auf ins Abenteuer: Entdecken Sie die Schönheit der Sächsischen SchweizJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 13.03.2024: Auf ins Abenteuer: Entdecken Sie die Schönheit der Sächsischen Schweiz

43 Min.Folge vom 13.03.2024Ab 12

Kurzurlaub gefällig? Entdecken Sie die Highlights der Sächsischen Schweiz im Osten Deutschlands. Der Nationalpark bietet atemberaubende Schönheit auf knapp 94 Quadratkilometern. Profikoch Jörg Thiele begibt sich auf diese Abenteuerreise.

Alle verfügbaren Folgen