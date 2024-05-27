Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Profi vs. Gadget: Das Küchenbattle

Kabel EinsFolge vom 27.05.2024
Profi vs. Gadget: Das Küchenbattle

Profi vs. Gadget: Das KüchenbattleJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 27.05.2024: Profi vs. Gadget: Das Küchenbattle

43 Min.Folge vom 27.05.2024Ab 12

Profi versus Gadget: Ring frei zum nächsten Küchenbattle! Profikoch Semi Hassine setzt ganz auf seine Kochkunst und die klassische Handarbeit, Hobbyköchin Melissa hingegen hat für alles das passende Gadget parat. Vom Burgergrill für die Mikrowelle bis zum elektrischen Raviolimaker. Wer entscheidet das Duell für sich? Und: Megahype im Check: Japanische Pancakes und Zimtschnecken.

Alle verfügbaren Folgen