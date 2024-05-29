Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

9 in1-Maschine - Braucht man das?

Kabel Eins
Folge vom 29.05.2024
9 in1-Maschine - Braucht man das?

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 29.05.2024: 9 in1-Maschine - Braucht man das?

44 Min.
Ab 12

Frittieren, gratinieren, schmoren, grillen, backen, braten und noch viel mehr soll die 9-in-1-Maschine können. Ob das klappt und ob man das braucht? Das klären Spitzenkoch Andreas Schinharl und Reporter Tobias Ostler. Und: Die süße Welt Italiens

