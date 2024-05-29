9 in1-Maschine - Braucht man das?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.05.2024: 9 in1-Maschine - Braucht man das?
44 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
Frittieren, gratinieren, schmoren, grillen, backen, braten und noch viel mehr soll die 9-in-1-Maschine können. Ob das klappt und ob man das braucht? Das klären Spitzenkoch Andreas Schinharl und Reporter Tobias Ostler. Und: Die süße Welt Italiens
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins