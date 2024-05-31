Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Das Spargel-Spitzen-Duell

Kabel EinsFolge vom 31.05.2024
Das Spargel-Spitzen-Duell

Das Spargel-Spitzen-DuellJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 31.05.2024: Das Spargel-Spitzen-Duell

43 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12

Spargelzeit gleich eintönige Zeit? Nicht mit unseren beiden Koch-Geheim-Waffen Christian Henze und Semi Hassine! Die beiden brennen nicht nur vor Ehrgeiz, sie sprühen vielmehr noch vor kreativer Rezept-Ideen. Doch wer kocht am Ende das bessere Spargel-Menü? Bühne frei für ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen...

Alle verfügbaren Folgen