Abenteuer Leben täglich
Folge vom 31.05.2024: Das Spargel-Spitzen-Duell
43 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12
Spargelzeit gleich eintönige Zeit? Nicht mit unseren beiden Koch-Geheim-Waffen Christian Henze und Semi Hassine! Die beiden brennen nicht nur vor Ehrgeiz, sie sprühen vielmehr noch vor kreativer Rezept-Ideen. Doch wer kocht am Ende das bessere Spargel-Menü? Bühne frei für ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen...
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins