Abenteuer Leben täglich

Trends aus der Kaffeewelt

Kabel Eins
Folge vom 04.06.2024
Trends aus der Kaffeewelt

Trends aus der KaffeeweltJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 04.06.2024: Trends aus der Kaffeewelt

43 Min.
Folge vom 04.06.2024
Ab 12

Haben Sie schon mal von einer Coffee Margarita gehört? Ein spritziger Cocktail mit einem Schuss Espresso. Dieser und viele weitere exotische Kaffeekreationen, skurrile Koffein-Newcomer und erfrischende Coffee-Cocktails testen Kaffee-Liebhaberin Nadine Etzel und Barista Mergim Muja.

