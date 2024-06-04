Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.06.2024: Trends aus der Kaffeewelt
43 Min.
Haben Sie schon mal von einer Coffee Margarita gehört? Ein spritziger Cocktail mit einem Schuss Espresso. Dieser und viele weitere exotische Kaffeekreationen, skurrile Koffein-Newcomer und erfrischende Coffee-Cocktails testen Kaffee-Liebhaberin Nadine Etzel und Barista Mergim Muja.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
