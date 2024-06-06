Was, wozu, warum? Gadgets raten Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.06.2024: Was, wozu, warum? Gadgets raten
42 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12
Gadgets testen ist einfach, vorausgesetzt man weiß überhaupt, wozu sie da sind. Genau das ist das Problem bei "Was Wozu Warum": Die Abenteuer Leben Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann bekommen Gegenstände, von denen sie nicht wissen, was ihre Funktion eigentlich ist. Wenn sie es erraten haben, werden diese natürlich auf Herz und Nieren getestet und bewertet. Was taugt, was ist Schrott?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
