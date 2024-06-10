Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.06.2024: Skurrile Pizza
Folge vom 10.06.2024
Na klar backen Italiener die beste Pizza! Oder können Deutsche das auch? Vielleicht sogar noch besser? Das wollen wir doch mal sehen!! Und beurteilen dürfen es - wer könnte es besser - die Italiener selbst! Und er erfindet die Pizza immer wieder neu: Der Lübecker Pizzabäcker Michael Weber. Schräg und manchmal auch verdammt lecker sind seine Kreationen.
