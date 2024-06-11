Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Felis Food-Check Hanoi

Kabel Eins
Folge vom 11.06.2024
Felis Food-Check Hanoi

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 11.06.2024: Felis Food-Check Hanoi

43 Min.
Ab 12

Felicitas Then auf Food-Check in Fernost. Diesmal reist sie nach Hanoi, um die Geheimnisse der vietnamesischen Küche zu entlarven. Günstige Sterneküche soll es da geben. So etwas gibt es? Oh ja… ein echter Geheimtipp! Feli checkt die Michelin Guide Empfehlungen. Schmecken sie wirklich himmlisch sterneverdächtig?

