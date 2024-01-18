Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Folge vom 18.01.2024
42 Min.

Kann die Jugend wirklich kein Tiroler Pfandl mit Champignonrahmsoße und Butter-Knöpfle zubereiten? Diesmal reist Chefkoch Achim Müller dafür nach Kössen in Tirol. Dort kocht er zusammen mit drei Jugendlichen auf einer Alm.

