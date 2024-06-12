Achims Hack-Check: Hot Dog SpezialJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.06.2024: Achims Hack-Check: Hot Dog Spezial
43 Min.Folge vom 12.06.2024Ab 12
Achim will's wieder wissen in seinem heutigen Hack-Check: Hot Dogs am Stil, im Asia-Style mit schwarzen Brötchen oder aus der Kaffeemaschine? Kann das funktionieren und schmeckt das überhaupt? Weiter geht's mit BBQ aus Texas und spitzen Dessert-Tricks.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins