Abenteuer Leben täglich

Stadion-Knigge

Kabel Eins
Folge vom 13.06.2024
Stadion-Knigge

Stadion-KniggeJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 13.06.2024: Stadion-Knigge

43 Min.
Ab 12

In wenigen Tagen startet die Fußball-EM im eigenen Land und die UEFA hat dafür klare Stadionregeln ausgearbeitet. Worauf müssen sich Fans einstellen, die ein Spiel an einem der zehn Austragungsorte besuchen möchten? Wir haben die wichtigsten zusammengestellt, damit der Stadionbesuch ein Erlebnis wird, dass ausschließlich positiv in Erinnerung bleibt und die teure Karte nachher nicht umsonst gekauft wurde bzw. der Besuch einem eventuell teuer zu stehen kommt!

