Folge vom 19.01.2026: Traumhaus oder Albtraum? Hausbesitzer-Neulinge wagen die Altbau-Renovierung
Folge vom 19.01.2026
Der Traum vom Eigenheim wird wahr - doch der charmante Altbau ist eine echte Baustelle. Zwei frischgebackene Hausbesitzer stehen vor einer gewaltigen Aufgabe: Um Geld zu sparen, wollen sie den kompletten Umbau selbst stemmen, obwohl sie keine Handwerker sind. In nur drei Monaten muss alles fertig werden. Harte Renovierungsarbeiten, unerwartete Probleme und Berge von Müll stellen sie auf die Probe. Schaffen sie es, ihr Haus rechtzeitig fertig zu bekommen?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
