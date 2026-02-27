Streetfood-Abenteuer in BaliJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.02.2026: Streetfood-Abenteuer in Bali
42 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
In den Gassen von Bali begeben sich Reporter Tobi und Nick auf eine kulinarische Entdeckungstour. Ihr Tourguide führt sie zu echten Geheimtipps abseits der Touristenpfade und zeigt die kulturelle und geschmackliche Vielfalt der Insel. Sie probieren Nudel- und Reisgerichte, Miso-Suppe und frittierte Hühnerinnereien. Mutig kosten sie sogar ein Entenei als Mutprobe. Skurril wird es bei einer Fischsuppe mit ganzem Kopf und gekochter Hühnerleber – ein Streetfood-Abenteuer voller Überraschungen.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins