Folge vom 05.03.2026: Sägen, schleifen, schrauben – Taugt das 5-in-1-Gerät?
Folge vom 05.03.2026
Handwerker Tommo und Reporter Cornell nehmen ein Allround-Tool genau unter die Lupe. Das rund 100 Euro teure Gerät von der chinesischen Schnäppchenplattform Temu verspricht gleich fünf Funktionen in einem: Akkuschrauber, Stichsäge, Deltaschleifer, Säbelsäge und ein Multitool. In mehreren kleinen Testparcours treten Cornell und Tommo mit dem Kombigerät gegen handelsübliche Baumarktmaschinen an. Besonders spannend: Wie leistungsfähig ist der Akku – und hält er mit der Konkurrenz wirklich mit?
