So schmeckt Dominikanisches StreetfoodJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.03.2026: So schmeckt Dominikanisches Streetfood
42 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Wie schmeckt authentisches Streetfood in der Dominikanischen Republik? Reporterin Lena macht sich mit Tourguide Christian auf die Suche. Los geht es im Industriegebiet, fernab der Touristenstrände. Hier gibt es Klassiker für unter fünf Euro: frische Empanadas und knusprig frittierte Beilagen. Danach probiert sie im Restaurant sogenanntes Mofongo. In Punta Canas Partyecke wartet schließlich ein üppig belegter Hotdog – und zum Abschluss ein Dessert: Kuchen, getränkt in süßer Kondensmilch.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins