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Abenteuer Leben täglich

So schmeckt Dominikanisches Streetfood

Kabel EinsFolge vom 13.03.2026
So schmeckt Dominikanisches Streetfood

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 13.03.2026: So schmeckt Dominikanisches Streetfood

42 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Wie schmeckt authentisches Streetfood in der Dominikanischen Republik? Reporterin Lena macht sich mit Tourguide Christian auf die Suche. Los geht es im Industriegebiet, fernab der Touristenstrände. Hier gibt es Klassiker für unter fünf Euro: frische Empanadas und knusprig frittierte Beilagen. Danach probiert sie im Restaurant sogenanntes Mofongo. In Punta Canas Partyecke wartet schließlich ein üppig belegter Hotdog – und zum Abschluss ein Dessert: Kuchen, getränkt in süßer Kondensmilch.

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