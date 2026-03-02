Skurrile Food-Trends im Profi-TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.03.2026: Skurrile Food-Trends im Profi-Test
42 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Profikoch Achim Müller macht den Hack Check und nimmt skurrile Internet-Rezepte genau unter die Lupe. Diesmal testet er Hackfleisch-Döner aus dem Backofen, eine Pizza mit Kloßteig als Boden und Pommes aus zerdrückten Kartoffeln. Außerdem wagt er sich an einen Burger im Asia-Style mit Tofu, Pak Choi und Kimchi. Mit geschultem Gaumen und einer Prise Humor bewertet er Geschmack, Konsistenz und Aufwand – und verrät, welche Trends echte Küchenknaller sind und welche besser im Netz bleiben.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins