Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Bento-Boxen: Vesperbrote mal anders

Kabel EinsFolge vom 21.01.2026
Bento-Boxen: Vesperbrote mal anders

Bento-Boxen: Vesperbrote mal andersJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 21.01.2026: Bento-Boxen: Vesperbrote mal anders

42 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Japanische Bento-Boxen sehen aus wie kleine Meisterwerke – doch schmecken sie auch so gut, wie sie aussehen? Getestet werden kreative Ideen aus dem Netz: der „essbare Bonsai“ aus Brokkoli, Pulled Pork und Karotte, eine „essbare Landschaft“ mit Ei, Frühlingszwiebel, Algenpapier und Pilzen sowie die „Hunde-Bande“ aus Leberwurst, Pfeffer und Frischkäse.

Alle verfügbaren Folgen