Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Fitnessstudio-Knigge: Regeln, Rechte und No-Gos

Kabel EinsFolge vom 22.01.2026
Fitnessstudio-Knigge: Regeln, Rechte und No-Gos

Fitnessstudio-Knigge: Regeln, Rechte und No-GosJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 22.01.2026: Fitnessstudio-Knigge: Regeln, Rechte und No-Gos

42 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Ungefragt den Personal-Trainer spielen, Gewichte horten, Fremde filmen – im Fitnessstudio gibt es viele Dinge, die extrem nerven. Aber was ist erlaubt und was ist tabu? Außerdem werden die wichtigsten Punkte rund um Vertrag, Probetraining, Haftung bei Unfällen, Sonderkündigungsrecht und Diebstahl im Studio geklärt – damit das Training reibungslos läuft und weiterhin richtig Spaß macht!

Alle verfügbaren Folgen