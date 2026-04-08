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Abenteuer Leben täglich

Verrückt nach Action: Nervenkitzel in Neuseeland

Kabel EinsFolge vom 08.04.2026
Verrückt nach Action: Nervenkitzel in Neuseeland

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 08.04.2026: Verrückt nach Action: Nervenkitzel in Neuseeland

43 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

Abenteuer Leben Reporter Daniel stellt sich in Neuseeland den ultimativen Herausforderungen: Mit dem Jet-Boat rast er durch enge Schluchten, trotzt starken Winden am Rand eines Hochhauses und wagt sich gesichert über den Abgrund. Beim Abseilen geht es steil nach unten, bevor er in einem riesigen Ball den Berg hinunterrollt. Der krönende Abschluss: ein spektakulärer Fallschirmsprung. Nervenkitzel, Adrenalin und atemberaubende Bilder garantiert!

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