Von Inside-Out bis Tex-Mex: Achim Müller checkt Burger-RezepteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.03.2026: Von Inside-Out bis Tex-Mex: Achim Müller checkt Burger-Rezepte
43 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Vier virale Burger-Rezepte aus dem Netz im Härtetest: Profikoch Achim Müller nimmt Inside-Out Burger, Burger-Lasagne, Süßkartoffel-Burger und eine Tex-Mex Wrap-Burger-Torte genau unter die Lupe. Wie aufwendig sind die Trends wirklich – und lohnt sich das Nachmachen? Vom „gesunden“ Burger mit Süßkartoffel-Brötchen bis zur üppigen Fleisch-Torte: Am Ende zählt der Geschmack. Plus: wertvolle Tipps direkt vom Profi.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins