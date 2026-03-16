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Abenteuer Leben täglich

DIY-Challenge: Schranktür & Stuhl

Kabel EinsFolge vom 16.03.2026
DIY-Challenge: Schranktür & Stuhl

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 16.03.2026: DIY-Challenge: Schranktür & Stuhl

42 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Handwerker Tommo und Reporter Cornel nehmen sich heute eine knifflige DIY-Aufgabe vor: Eine mysteriöse Schranktür aus dem Netz, deren Holzplatten sich drehen lassen, soll nachgebaut werden – ganz ohne präzise Anleitung. Schon bei der Tür allein stoßen die beiden auf zahlreiche Herausforderungen und Tücken. Als nächstes wagen sie sich an ein weiteres Projekt: einen Stuhl, gefertigt aus nur einem einzigen Brett. Wird dieses Vorhaben einfacher umzusetzen sein als die komplizierte Schranktür?

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