Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 29.10.2019: Falsche Freunde
42 Min.Folge vom 29.10.2019Ab 12
Studienanfängerin Taylor Behl ist nun an der Virginia Commonwealth University in Richmond und freut sich sehr auf ihre Unabhängigkeit. Doch kurz nach Semesterstart verschwindet die hübsche 17-Jährige spurlos. Die Campuspolizei ist zunächst entspannt, da Studenten oft für einige Tage wegbleiben, Taylors Mutter Janet dagegen befürchtet das Schlimmste - denn ihre Tochter hat auch eine andere Seite: Das Mädchen steht in Verbindungen zu der neuheidnischen Religion „Wicca" und fühlte sich von der Gothic-Szene stark angezogen. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Beamten auf pornografisches Material.
