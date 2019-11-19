Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 19.11.2019: Sein bester Stunt
42 Min.Folge vom 19.11.2019Ab 12
Als es an der Tür klingelt, öffnet der Hollywood-Stuntman Garrett Warren ahnungslos. Vor ihm steht ein bewaffneter Mann, der aus unmittelbarer Nähe auf ihn schießt. Garrett überlebt die Tat, lebt jedoch in ständiger Angst um sein Leben. Wird man wieder versuchen, ihn zu töten? Aphrodite Jones erforscht einen Fall, der außergewöhnlicher ist als Hollywood-Fiktion.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.