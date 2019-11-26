Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 26.11.2019: Der fast perfekte Mord
43 Min.Folge vom 26.11.2019Ab 12
Rosemarie Essa aus Gates Mills, Cleveland, will ins Kino fahren, als sie die Kontrolle über ihren SUV verliert. Die 38-jährige Mutter von zwei Kindern landet auf dem Mittelstreifen, hat einen Krampfanfall und wird sofort ins nahe gelegene Hillcrest Hospital gebracht. Doch als sie die Notaufnahme erreicht, hat Rosemarie schon keinen Puls mehr. Ihr Mann Yazeed ist Arzt in derselben Klinik und wie zu Stein erstarrt, als er vom plötzlichen Tod seiner Frau erfährt. Rosies Ableben stellt die Ermittler wie auch Mediziner vor ein Rätsel: Wie kann es sein, dass eine Frau in der Blüte ihres Lebens so plötzlich stirbt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.