Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 07.01.2020: Tödliche Abwärtsspirale
In Lexington, Kentucky, bricht Amanda Ross am frühen Morgen auf, um zu einer Besprechung zu fahren. Die attraktive 29-Jährige ist dabei, Karriere im Staatsdienst zu machen. Sie geht gerade zu ihrem Auto, als drei Schüsse abgefeuert werden, und Amanda tödlich getroffen zusammenbricht. In der Tasche des Opfers findet die Polizei ein gerichtliches Schreiben, das ihnen einen Verdächtigen an die Hand gibt: Es ist der Ex-Abgeordnete und Gouverneurskandidat Steve Nunn, der ein Kontaktverbot zu Amanda aufgrund von häuslicher Gewalt bekommen hat. Doch was genau steckt hinter dem Verbrechen?
