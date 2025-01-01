Staffel 1Folge 14
Achtung Aaron
Folge 14
26 Min.Ab 16
Ron Bielecki war einst übergewichtig und spricht über seine Wandlung zum aufgepumpten Türsteher. Seine Karriere brachte ihn allerdings weiter als dieses, weshalb er mit seinem Körper auf YouTube glänzen kann und ist nun zu Gast bei Aaron und Marvin.
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
16
