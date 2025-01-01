Staffel 1Folge 5
Achtung Aaron
Folge 5
30 Min.Ab 12
Dieses Mal ist die Youtuberin Dagi Bee zu Gast. Ihr Plan war es, Industriekauffrau zu werden, doch heute zählt sie mit knapp 4 Millionen Followern bei YouTube und weit über 6 Millionen Followern bei Instagram zu den Top-Stars der Influencer-Szene.
Achtung Aaron
Genre:Unterhaltung
12
