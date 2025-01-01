Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 4: Folge 4

34 Min.Ab 6

Standart Skill gehört zu den erfolgreichsten Gaming-YouTubern Deutschlands. Gemeinsam mit Aaron und Marvin schaut er, was in den sozialen Medien so los ist und die drei kommentieren, bewerten und spielen, was das Zeug hält.

