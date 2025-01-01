Zum Inhalt springenBarrierefrei
27 Min.Ab 12

Jan und Tim sind verantwortlich für den Kanal "Gewiiter im Kopf - Leben mit Tourette". Aaron und Marvin sprechen mit den beiden über ihren Erfolg auf Youtube, die bereits nach einem Jahr die 1-Million-Abonnenten-Marke geknackt hat.

