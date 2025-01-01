Staffel 1Folge 8
Achtung Aaron
Folge 8
27 Min.Ab 12
Jan und Tim sind verantwortlich für den Kanal "Gewiiter im Kopf - Leben mit Tourette". Aaron und Marvin sprechen mit den beiden über ihren Erfolg auf Youtube, die bereits nach einem Jahr die 1-Million-Abonnenten-Marke geknackt hat.
Achtung Aaron
12
