Den Abzockern in Mexiko auf der SpurJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 07.07.2022: Den Abzockern in Mexiko auf der Spur
90 Min.Folge vom 07.07.2022Ab 12
Peter Giesel reist nach Mexiko, um Gauner und ihre Tricks zu entlarven: Ob Betrug mit Silberschmuck, unverschämte Lügen an der Playa del Carmen oder Abzocke bei der Mayatour - schnell wird klar, warum das Land immer wieder wegen hoher Kriminalität Schlagzeilen macht. Der Experte klärt auf, worauf man als Tourist achten soll und wie man sich vor Kriminellen am besten schützt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH