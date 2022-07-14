Im Big Apple und an der Copacabana gibt es Abzocke an jeder EckeJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 14.07.2022: Im Big Apple und an der Copacabana gibt es Abzocke an jeder Ecke
90 Min.Folge vom 14.07.2022Ab 12
Diesmal ist Peter Giesel nach Rio de Janeiro gereist: Die Tickets für das Sambódromo sind begehrt. Deshalb versuchen viele Gauner, mit Fake Tickets Kasse zu machen. Außerdem geht es für den Experten an die Copacabana - hier wird gestohlen, getrickst und betrogen. Und der Profi testet, ob beim Kauf eines Tickets für einen Favela-Besuch auch tatsächlich ein Teil des Preises bei den Bewohnern ankommt. Zuletzt geht es für Peter nach New York, wo Busunternehmen Touristen abzocken.
