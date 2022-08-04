Strand, Sonne und eingesperrte Delfine! Abzocke im Karibik StyleJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 04.08.2022: Strand, Sonne und eingesperrte Delfine! Abzocke im Karibik Style
89 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 12
Heute ist Peter Giesel Betrügern in der Karibik auf der Spur: Eine Agentur verspricht, beim Kauf eines Tickets, mit Delfinen in freier Wildbahn zu schwimmen. Doch der Betrugsexperte findet sich in einem Wasserzoo wieder, in dem die Tiere eingesperrt und für die Unterhaltung der Urlauber dressiert sind. Außerdem enthält ein angebliches All-Inclusive-Hotel die schönsten Bereiche den Gästen vor: Wer die nutzen möchte, muss dem Club eigenen VIP Club beitreten und extra zahlen.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
