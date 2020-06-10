Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 100vom 10.06.2020
Alkohol- und Drogenkontrolle Mannheim

Folge 100: Alkohol- und Drogenkontrolle Mannheim

63 Min.Folge vom 10.06.2020Ab 12

Marc und Stephan von der Polizei Mannheim gehen bei einer Großkontrolle gezielt gegen Verkehrsteilnehmer vor, die unter dem Einfluss von Drogen- oder Alkohol stehen. Kollegen in Zivil ziehen verdächtige Fahrzeuge aus dem Verkehr und lotsen sie zum Kontrollpunkt. Und: Wird es kälter, machen viele Autos schlapp. Plötzlich nicht mehr mobil zu sein, ist für viele ein Fiasko. Für den ADAC-Pannenhelfer Frank Wollschläger ist jedes liegengebliebene Fahrzeug eine Herausforderung.

