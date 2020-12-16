LKW mit Überlänge - Verkehrspolizei NordhausenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.12.2020: LKW mit Überlänge - Verkehrspolizei Nordhausen
62 Min.Folge vom 16.12.2020Ab 12
Henryk und Ronny sind für die Verkehrspolizei Nordhausen auf den Autobahnen in Thüringen im Einsatz. Heute kontrollieren sie einen polnischen PKW-Transporter. Das Problem: Er ist 35 cm zu lang. Der Fahrer muss die PKW umladen, sonst darf er nicht weiterfahren. Und: Peter und Carsten von der Verkehrspolizei Brandenburg sind mit ihrem Videomessfahrzeug im Einsatz. Auf der A12 an der polnischen Grenze stellen sie einen Autofahrer, der viel zu schnell unterwegs ist - das wird teuer. Bildrechte: Kabel Eins.
