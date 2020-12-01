Verkehrskontrolle im Märkischen KreisJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.12.2020: Verkehrskontrolle im Märkischen Kreis
62 Min.Folge vom 01.12.2020Ab 12
Marc André Hüppler von der Verkehrsüberwachung im Märkischen Kreis führt mit seinen Kollegen eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Fehlender Führerschein, Alkohol am Steuer, mangelnde Ladungssicherung oder zu kurze Ruhezeiten - ihm entgeht nichts. Und: Wenn der Schädlingsbekämpfer und Biologe Dr. Oliver Zompro zum Einsatz fährt, geht es Schädlingen an den Kragen. Diesmal hat er es mit lästigen Bettwanzen zu tun. Bildrechte: Kabel Eins.
