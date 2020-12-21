Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Panne auf der Autobahn - Autobahnpolizei Sittensen

Kabel EinsFolge vom 21.12.2020
62 Min.Folge vom 21.12.2020Ab 12

Carina und Christopher von der Autobahnpolizei Sittensen sind auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen unterwegs, als ihnen ein liegengebliebenes PKW-Gespann auffällt. Die zwei Beamten müssen sofort handeln und die Fahrbahn sichern. Und: Tierärztin Rebecca Werdelmann und Tiermedizinstudentin Julia Karell von der Tierrettung München fahren zu einem Notfall: Ein Labrador wurde von einem Kleinwagen angefahren. Bildrechte: Kabel Eins.

