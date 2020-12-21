Panne auf der Autobahn - Autobahnpolizei SittensenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.12.2020: Panne auf der Autobahn - Autobahnpolizei Sittensen
62 Min.Folge vom 21.12.2020Ab 12
Carina und Christopher von der Autobahnpolizei Sittensen sind auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen unterwegs, als ihnen ein liegengebliebenes PKW-Gespann auffällt. Die zwei Beamten müssen sofort handeln und die Fahrbahn sichern. Und: Tierärztin Rebecca Werdelmann und Tiermedizinstudentin Julia Karell von der Tierrettung München fahren zu einem Notfall: Ein Labrador wurde von einem Kleinwagen angefahren. Bildrechte: Kabel Eins.
