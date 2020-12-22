Fehlende Lenkzeiten - Großkontrolle Polizei NiedersachsenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.12.2020: Fehlende Lenkzeiten - Großkontrolle Polizei Niedersachsen
63 Min.Folge vom 22.12.2020Ab 12
Hannover - Polizisten aus ganz Niedersachen kontrollieren am Busbahnhof Reise- und Fernbusse. Steigende Passagier- und Unfallzahlen geben genug Anlass für eine Großkontrolle. Mark aus Braunschweig und Christian aus Winsen sind die Bus-Experten in ihren Städten und bei der Kontrolle mit dabei. Und: Alexander Stiller ist Abschlepper im Raum Lüdenscheid. Bei Unfällen, liegen gebliebenen Autos und Falschparkern ist er zur Stelle - so auch heute wieder. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen