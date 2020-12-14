LKW mit Bio-Müll - Polizei RotenburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.12.2020: LKW mit Bio-Müll - Polizei Rotenburg
Folge vom 14.12.2020
Andreas und Daniel von der Verfügungseinheit der Polizei Rotenburg kontrollieren den Verkehr auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen. Dabei haben sie vor allem LKW im Blick, die überladen oder deren Ladung nicht ausreichend gesichert ist. Es dauert nicht lange bis ihnen ein verdächtiger LKW auffällt. Und: Gökhan und Tim vom Rettungsdienst Regensburg brechen zum ersten Einsatz auf. Stichwort: Gerüststurz. Wie tief ist der Patient gefallen und wie schwer sind seine Verletzungen? Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
